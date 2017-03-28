邊玩邊賺！住豪宅、送機票 旅遊體驗師徵才94狂
給你滿滿大平台！旅遊樂趣在於體驗，美國有家奢華旅遊公司開出「地表最棒工作」職缺，能免費入住豪宅、環遊世界3個月，邊玩邊賺，還有月薪折合約台幣30萬元條件，徵才活動將於3月底為止；而若來不及報名的玩家，月初才進軍台灣市場的香港旅遊平台也開徵旅遊體驗師，號召體驗最爽的責任制工作，教人不想下班！
環遊世界、入住豪宅不再是豪門貴族專利，美國私人豪華別墅出租公司THIRDHOME，日前開出豪宅體驗員，入取者將享有超過百萬美元的奢華度假豪宅體驗生活，在3個月內玩遍最多12間世界高級別墅，並將過程寫成網誌、攝影分享經歷，不僅能月領折合台幣30萬元薪水，還能帶上1名同行者。
另3月宣布進軍台灣市場的亞太旅遊體驗預訂平台KLOOK客路，近日也開徵旅遊體驗師，招募玩家前往尼泊爾、越南、杜拜、沙巴、釜山、緬甸等地，發掘更多獨特旅遊體驗及行程，活動上線一周即吸引破百名玩家投履歷，其中不乏有22歲旅人至今已飛越全球33個國家，足跡踏遍歐洲、馬其頓共和國、阿爾巴尼亞、柬埔寨、寮國等地。
而亞太旅遊體驗師評選標準包含：一句話命中旅遊體驗師(10%)、旅遊/ 自薦影片(30%)、旅遊履歷以及提案旅遊平台上尚未有的獨特旅遊體驗(40%)、旅遊履歷的Facebook 按讚數、分享數(20%)，業者表示，希望透過應徵者的旅遊履歷，找出擁有獨特旅遊視角的旅遊體驗師。即日起到4月30日前上傳旅遊履歷，就有機會成為下一個旅遊體驗師！
(中時電子報)
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