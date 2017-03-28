迎接兒童節國資圖「波蘭兒權展」開展
推廣認識兒童權利，國立公共資訊圖書館與華沙貿易辦事處合作，今天起至4月23日將推出「波蘭兒權展」，上午並舉辦熱鬧的開展儀式，盼引導民眾透過展覽認識兒童權利並了解相關議題。
華沙貿易辦事處代表梅西亞（Maciej Gaca）表示，透過這次展覽，民眾能了解「波蘭兒童人權之父」柯札克的兒權精神，盼透過他平時溫柔的筆觸，喚起人們內心深層的感動。
國資圖館長劉仲成指出，家長應站在孩子的立場去思考、讓孩子用自己的方法思考這個世界，迎接即將到來的兒童節，特別舉辦以「波蘭兒童人權之父」柯札克的理念為主軸的展覽，呈現他有生之年為兒童所做的貢獻，藉此看到波蘭在兒權的落實成果。
柯札克是當代兒童教育的先鋒，也是華沙「孤兒之家」的創立人，以推廣兒童權利先驅的身分為世人所知，畢生主張，相信人有主動發現問題、解決問題的能力，對兒童是這樣，也期待大人發揮相同的智慧去了解孩子，他的精神從波蘭開始影響到全世界，甚至促成聯合國通過《兒童權利公約》。
(中時)
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