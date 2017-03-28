哈利王子急翻新肯辛頓宮 接女友享同居生活

哈利王子和他的女友美國演員梅根(右)。(圖/美聯社)

英國哈利王子(Prince Harry)和他的女友美國女星梅根‧馬克爾(Meghan Markle)日前才一同參加朋友的婚禮，之後還待在牙買加度假，讓外界看到兩人如膠似漆的好感情。而最近又傳出哈利王子心急接女友入住肯辛頓宮(Kensington Palace)，不斷打聽皇宮內房間的裝修進度，想盡快搬離自己原本住的的諾丁漢小屋（Nottingham Cottage）和女友共度同居生活。

據《每日郵報》報導，哈利王子似乎想要和梅根定下來，消息人士表示：「他不斷詢問房間什麼時候可以準備好，他看起來非常著急，想帶梅根入住」。而梅根最近也時常到哈利王子的諾丁漢小屋報到，他原本的住處是有兩間臥房給單身的貴族住的小屋，和他的哥哥威廉王子(Prince William)及凱特王妃住的公寓不同。

肯辛頓宮是許多遊客到倫敦必造訪之地。(圖/shutterstock)

而威廉王子及凱特王妃目前也在整修現在住所旁邊較大的公寓，預計在9月搬入新公寓，裡面一共有22個房間及2個廚房，這裡也將成為他們的永久住所。而哈利王子和梅根也將搬入他們旁邊的翻新的公寓，空間會比現在住的諾丁漢小屋來的大，也比之前離哥哥威廉王子一家近了許多。

梅根在去年夏天和哈利王子相戀，哈利王子也在11月時罕見證實自己和梅根在一起了，因為過去他面對緋聞都不予以回應，包括他和女演員博納斯（Cressida Bonas）、辛巴威富豪之女戴維（Chelsy Davy），他都沒有在公共場合談及他的私人感情。不過肯辛頓宮的發言人拒絕回應哈利王子和梅根是否即將宣布訂婚。

(中時電子報)