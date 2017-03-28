預防大腸癌 醫師：多蔬果、別肥胖

綜藝天王豬哥亮3年前確診大腸癌2期，去年因病期惡化入院接受手術，當時其主治醫師預估他生命應還有1年，今卻傳出病情急轉直下。醫師指出，民眾平時應少吃紅肉和油炸物、多吃蔬果，定期接受大腸癌篩檢，達到早期發現、早期治療的效果。

衛福部國健署統計，國內每年新增1.5萬名大腸癌患者、發生率連8年所有癌症之首，主因和飲食不健康、肥胖、缺乏運動有關。現國健署補助50~74歲民眾、每2年一次糞便潛血篩檢。

統計顯示，2015年的糞便潛血篩檢率為42％，每23人當中，便有1人遭篩出有癌前病變或癌症。台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院副院長賴基銘表示，糞便潛血若成陽性（有血）者，便需進一步接受大腸鏡檢查，看是否有瘜肉；他解釋，瘜肉之一是良性的「增生性瘜肉」，只要切除便沒問題，另一種瘜肉為惡性的「腺瘤」，割除後必須定期追蹤。，每23人當中「增生性瘜肉」。

賴基銘提醒，有大腸癌家族史的民眾，若患者症狀明顯，建議家人20~30歲間，每年都做糞便潛血，若症狀不明顯，則建議30~40歲間，定期接受糞便潛血檢查，「若屬於活動量較少的工作者，也建議40歲起便接受篩檢。」他進一步提醒，要遠離大腸癌，務必要多運動、避免肥胖、多補充蔬果和腸道益菌、少紅肉和油炸物。

世界衛生組織WHO已證實，紅肉以及煙燻、醃漬等加工肉品，在逾100度高溫烹調下，會產生致癌物質雜環胺，而雜環胺易殘留在腸壁上，進而導致腸壁細胞癌化；研究指出，每天吃50公克的加工肉品，會增加18％大腸癌罹患風險，每天吃100克的紅肉，罹患大腸癌的風險則會增加17％。林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，每日紅肉攝取量應以70公克、每周500公克為上限。

(中時)