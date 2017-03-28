預防大腸癌 醫師：多蔬果、別肥胖
綜藝天王豬哥亮3年前確診大腸癌2期，去年因病期惡化入院接受手術，當時其主治醫師預估他生命應還有1年，今卻傳出病情急轉直下。醫師指出，民眾平時應少吃紅肉和油炸物、多吃蔬果，定期接受大腸癌篩檢，達到早期發現、早期治療的效果。
衛福部國健署統計，國內每年新增1.5萬名大腸癌患者、發生率連8年所有癌症之首，主因和飲食不健康、肥胖、缺乏運動有關。現國健署補助50~74歲民眾、每2年一次糞便潛血篩檢。
統計顯示，2015年的糞便潛血篩檢率為42％，每23人當中，便有1人遭篩出有癌前病變或癌症。台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院副院長賴基銘表示，糞便潛血若成陽性（有血）者，便需進一步接受大腸鏡檢查，看是否有瘜肉；他解釋，瘜肉之一是良性的「增生性瘜肉」，只要切除便沒問題，另一種瘜肉為惡性的「腺瘤」，割除後必須定期追蹤。，每23人當中「增生性瘜肉」。
賴基銘提醒，有大腸癌家族史的民眾，若患者症狀明顯，建議家人20~30歲間，每年都做糞便潛血，若症狀不明顯，則建議30~40歲間，定期接受糞便潛血檢查，「若屬於活動量較少的工作者，也建議40歲起便接受篩檢。」他進一步提醒，要遠離大腸癌，務必要多運動、避免肥胖、多補充蔬果和腸道益菌、少紅肉和油炸物。
世界衛生組織WHO已證實，紅肉以及煙燻、醃漬等加工肉品，在逾100度高溫烹調下，會產生致癌物質雜環胺，而雜環胺易殘留在腸壁上，進而導致腸壁細胞癌化；研究指出，每天吃50公克的加工肉品，會增加18％大腸癌罹患風險，每天吃100克的紅肉，罹患大腸癌的風險則會增加17％。林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，每日紅肉攝取量應以70公克、每周500公克為上限。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。