審議通過，石門紀念碑「還我河山」不掛了

石門古戰場紀念石碑「澄清海宇還我河山」，經文資審議委員會通過，確定不掛了。（屏東縣文資管理所提供）

石門古戰場紀念石碑將仿造「西鄉都督遺跡紀念碑」重新置入。（屏東縣文資管理所提供）

屏東縣文資審議委員會開會通過，由牡丹鄉公所管理的石門古戰場紀念石碑，為還原歷史樣貌，決定仿造「西鄉都督遺跡紀念碑」重新置入，至於去年底拆除的「澄清海宇還我河山」確定不掛了，當地排灣族人聞訊後表示，「失望與遺憾！」

座落於車城鄉四重溪段的紀念石碑，2011年因建物與碑文可見證「牡丹社」歷史事件，屏東縣政府將它登錄為縣有歷史建築，但之後文化界人士反映石碑碑文與登錄名稱、理由，有「張飛打岳飛」歷史錯亂感，因此提案要求還原，並於去年底施工拆除。

屏東縣文化資產管理所主任王文章指出，日前召開的文化資產審議委員會中，11位委員有10位認為，應恢復日治時期就有的「西鄉都督紀念碑遺跡」原貌，至於國民政府掛上的「澄清海宇還我河山」，將收至倉庫保存，一旁會立告示向遊客說明整個歷史脈絡。

委員會現場有人提出，仿做紀念碑也不是原來東西，紀念意義不大，或許「有碑無字」讓遊客徒留想像，但遭否決；王文章說，當天也請鄉公所代表列席，對於決議眾人皆表示「尊重」。

但一名不願具名當地排灣族人表示，這個決定對他們來說並不是好消息，縣府應該再多聽在地原住民意見，但最終還是違背居民期待，他無奈地說，公所既然表示尊重，他們也只能接受，只是對於這個決定感到「很惋惜」。

(中時)