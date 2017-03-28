新聞深喉嚨》蔡政府沒告訴你的...2025非核「空汙」是必然？

中天新聞

蔡英文總統27日視察正在更新擴建的林口發電廠時說，要嚴肅看待夏季供電問題，在綠能補充上來前，要盡全力讓現階段火力電廠的擴充和更新計劃能如期如質、甚至提前完成。小英吃了誠實豆沙包嗎？選前只告訴大家廢核改熱能，如今才說綠能補充上來之前要用火力...火力發電帶來的空汙，就是蔡政府沒告訴大家的真相？這一招，在強推一例一休時就用過了，當時也沒告訴大家一例一休上路後「漲價是必然」啊？

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蔡政府力推的新南向政策卡關了？台北市長柯文哲赴馬來西亞拚觀光，但傳出原安排和吉隆坡市長會面，竟被臨時取消，與對方奧會主席碰面也碰壁，遭外界質疑是受到中共壓力。柯文哲再三強調「客隨主便」迴避敏感問題，表示「壓力隨時都有」。相對於柯文哲摸摸鼻子認了，前副總統呂秀蓮就強硬多了。呂秀蓮受台商邀請計畫出訪泰國，但直到最後一天泰國經貿辦事處才說簽證沒有過，並說是因北京的關係。呂秀蓮27日表示，「泰國也不是什麼多了不起的國家」，還考慮「要大動作對付泰國」！

役政署公布「產業訓儲替代役」用人單位核配員額，鍋貼業者、超商、餐廳和宅急便都有員額，遭外界譏為「鍋貼役」、「小7役」。藍綠立委齊聲批評，擔心役男淪為「廉價勞工」，連行政院長林全受訪時都說，「看起來有點奇怪」。內政部長葉俊榮27日稱，產業替代役是要儲備管理人才，但也不諱言，「企業若為訓練役男，有可能煎鍋貼。」拿槍桿變拿鍋鏟，服兵役保家衛國的價值被玩弄了嗎？

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政院力推的前瞻基礎建設計劃，沒分到經費的縣市民代紛紛出招。宜蘭立委陳歐珀要求交通部表態是否蓋北宜直鐵，還直言若最終核定直鐵，應改名叫「賀陳直鐵」。雲林立委劉建國27日在臉書說，「前瞻計畫中對雲林的不公平，我絕對無法坐視不管！」隨即在28日要求交通部一周內提出報告，否則不排除直接找總統。高鐵延伸到屏東的案子也落空，民進黨立委蘇震清在總質詢時送望遠鏡給行政院長林全，希望林全能對在遠方的屏東多點關愛眼神。而非民進黨執政的新北市，已為前瞻計畫爭執數日，立委吳秉叡批評「新北市政府僅拿幾張公文就想要4500億的預算」，朱立倫反批他「不爭取建設，反倒砲口對市府。」又被說綁樁，又被譏散財，前瞻計劃難道變成蔡政府搬石頭砸腳計劃？

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民進黨選對會日前公布提名方案，針對艱困選區授權黨主席徵召。媒體報導，民進黨在台北市、苗栗縣和金門縣可能禮讓無黨籍人士參選，提高擊敗國民黨的機率。姚文智說，明年選舉跟上屆政治氛圍不同，民進黨現階段不急著決定人選，可先徵召再看如何策略結盟。人在馬來西亞的柯文哲無法置身事外，27日他受邀出席大馬學生餐敘時首度表態反「去蔣化」，認為台灣現在最大問題就是「我看你不順眼就把你幹掉」，被民進黨立委段宜康酸「他真的很想連任」。至於六都中唯一藍色執政的新北市，朱立倫的競選支票「三環三線」被前瞻計劃忽略，加上主席徵召令可能鎖定賴清德，新北市也是小英的囊中物了？

一百多個國家27日在聯合國針對具法律約束力的禁核條約展開談判，領頭羊包括奧地利、愛爾蘭、墨西哥、巴西、南非和瑞典。他們認為，由於北韓核武計畫和美國不可預測的新政府助長緊張局勢，核災難威脅日益升高。但幾個核武強權都反對啟動談判，英國、法國、以色列、俄羅斯和美國都投下反對票，中國大陸、印度和巴基斯坦則棄權。連1945年遭受原子彈攻擊的日本也反對舉行談判，要裁減核武恐怕是不可能的任務？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中天)