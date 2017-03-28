企業回饋家鄉雲林 捐公益助弱勢

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立委劉建國號召企業回饋家鄉，結合全台39家企業與善心人士，今天捐助公益、幫助弱勢，也盼更多社會愛心關懷加入。

立委劉建國指出，去年參加雲林鄉親「嚐嚐九九暨餐飲關係企業」捐贈活動時，提起家鄉有許多弱勢族群需要關心，曾獲「雲林之光」的董事長張和漢慨然允諾捐助。

劉建國號召張和漢與全台39家企業與善心人士，在古坑綠色隧道旁，舉辦捐贈新台幣100萬元的義舉，希望愛心發揮加乘效果，喚起更多社會關懷，古坑鄉公所等各界與會，場面溫馨熱烈。

劉建國說，張和漢出身古坑，家中3兄弟都經營餐飲相關行業，秉承父親張助雄熱心服務社區的精神，多年來捐助弱勢，地方傳為佳話。

劉建國表示，弱勢及新移民家庭的孩子在社會上生活相當不易，期盼餐飲企業及善心人士的愛心義舉，加上政府的社會救助，適時給予協助，共同營造更安全祥和的社會。1060328

(中央社)