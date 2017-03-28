沙灘當雪地練 特奧國手拚出金牌
國立新化高工學生林昱廷、張明豪參加世界冬季特殊奧林匹克運動會，分別參加雪鞋、地板曲棍球比賽。林昱廷以前連在雪上行走的經驗都沒有，靠著在沙灘模擬訓練，捧回團體金牌。
參加雪鞋項目的林昱廷，除了在團體1600公尺接力賽獲得金牌外，在個人組400公尺賽也得到第4名佳績。張明豪參加地板曲棍球團體賽，拿到銀牌。兩人昨天歸國後先跟著代表團前往總統府，今天回到學校分享喜悅給全校師生。
林昱廷說，雖然喜歡跑步和球類運動，但以前很少參加競技，這次也是抱著試試看的想法參加雪鞋項目選拔，後來就被選中了。因為以前沒有接觸過這項運動，台灣也沒有雪地可以訓練，就跟著教練到高雄旗津、台南安平等地的沙灘模擬訓練。
他說，訓練過程很苦、很枯燥，一度想要放棄，但後來還是堅持下來，也很開心能拿到這面金牌。
張明豪說，以前也沒有接觸過地板曲棍球，被選進代表隊後擔任後衛工作；雖然訓練很辛苦，但感覺團體比賽還蠻有趣的，很高興有這樣的機會為國爭光。
代表隊教練許柏仁表示，林昱廷和張明豪在集訓1年多的時間都很認真。原本因為裝備和旅費不足，後來還好有教育部體育署及中華台北特奧會等單位支援；還有立委王定宇、台灣比菲多公司、前奧運馬拉松國手張嘉哲等人贊助，才讓兩人順利出國。
新化高工校長陳啟聰表示，林昱廷與張明豪的表現令人激賞，也很不容易，讓學校與有榮焉，也希望他們能繼續在各方面都能有好表現。1060328
(中央社)
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