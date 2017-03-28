巴黎華人社群爆警民衝突 早有前例

一名巴黎華人居民在警方上門時遭擊斃，引發上百人與警衝突。巴黎北部華人社群缺乏安全感事例不僅一樁，去年一起華人當街遭攻擊致死的案件，促使一向低調的華人上街抗議。

根據世界報（Le Monde）報導，26日晚上，數名警員接獲一起有關家庭糾紛的通報，前往巴黎第19區一名56歲華人的住處，在處理過程中，開槍擊斃了當事人。

警方說，這名華人開門後，持剪刀攻擊其中一名警員，他們才予以反擊，是正當防衛；死者家屬則否認攻擊的說法，解釋剪刀只是用來處理魚肉，警員也沒受傷。

報導表示，死者家屬的律師認為警方違反比例原則，未先警告就開槍，執法有問題。

昨晚，約150人在第19區的警局前以燭光悼念死者，因不明原因轉變成衝突，有人打破警車車窗，還放火燒車，直到午夜才平靜下來，警方共帶回35人偵訊。

巴黎的華人社群在街頭運動上一向低調，但去年一起事件，促使華人罕見上街抗議。

去年8月，與巴黎第19區相鄰的郊區城市奧貝維埃（Aubervilliers）發生一起華人遭搶劫並攻擊致死的案件，激起華人群起上街要求加強治安、反對歧視。

在巴黎北邊一帶華人群居的社區，不時傳出當街搶劫，有些人甚至入夜後不敢出門，部分居民認為華人容易成為目標的原因，一是出於歧視，二是華人常被認為有錢。1060328

(中央社)