退休警消29日上街 內政部籲理性訴求

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台灣警消聯盟明天將發起陳情遊行活動，內政部今天表示，對退休警消人員參加集會遊行表達意見，向來予以尊重，內政部呼籲以和平理性方式表達訴求。

內政部表示，對於警消年金改革訴求的意見，警政署及消防署代表在年金改革委員會105年10月20日第17次會議，建議應審酌警察、消防人員執勤時具有高風險、高暴力及高衝突的特殊性，另案予以考量。另年金改革委員會召開北、中、南、東分區會議及國是會議全國大會，也分別由警政署及消防署推薦代表參加並充分表達意見。

內政部說，為持續研議及加強內部溝通，警政署先後召開「研商警察人員退休制度會議」及「年金改革方案(草案)說明會」，彙集各單位改革意見陳報內政部轉考試院及銓敘部爭取權益，包括7項訴求。

內政部指出，未來立法院審查時，內政部將持續蒐集各方意見，適時反映全體警察、消防及退休同仁的訴求，爭取權益。

內政部說，對於退休警察、消防等人員參加合法集會遊行表達意見，向來均予以尊重，並無任何限制，內政部長葉俊榮當天也將接見退休警察、消防等陳情代表，傾聽大家意見及建議。

內政部指出，警方將秉持依法行政原則，「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」，並呼籲參與集會遊行能以和平理性方式表達訴求，對於與訴求無關的團體藉機滋擾或以暴力破壞秩序，警方將嚴正執法，依法究辦，希望參與人員都能夠平安回家。1060328

(中央社)