總質詢結束 林全盼先審前瞻建設條例
立法院第9屆第3會期對行政院的施政總質詢今天結束，行政院長林全表示，懇請朝野立委對行政院提出的各項攸關國家發展、民生等重要法案，如前瞻基礎建設特別條例，優先審議。
今天是立法院第9屆第3會期對行政院施政總質詢的最後一天，林全在接受完質詢後，在立法院長蘇嘉全邀請下，站上發言台進行致謝演說。
林全表示，有關行政院提出的各項攸關國家發展還有民生的重要法案，包括前瞻基礎建設特別條例、產業創新條例、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例，以及有關長照財源的菸酒稅法、遺產及贈與稅法等，懇請朝野立委給予大力的支持，優先審議。
林全說，立法院第9屆第3會期對行政院的施政總質詢今天圓滿結束，這段期間承蒙各位立委先進給予他及各部會首長非常多的政策建議與指教，他謹代表全體行政團隊致上最由衷的謝意。1060328
(中央社)
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