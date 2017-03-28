換人工膝蓋等了16年 醫院送暖患者淚汪汪
巴拿馬一名71歲婦人年輕時膝蓋受傷，兩腳變形嚴重，希望換人工膝關節，盼了16年。國泰醫院遠赴巴拿馬義診，老太太術後第3天能撐拐杖站立，她眼神滿是感謝。
國泰綜合醫院多年來曾數度前往巴拉圭進行人工膝關節置換義診，今年適逢巴拿馬對台灣提出人道救助需求，在駐巴拿馬大使劉德立協助下，促成台巴雙邊合作計畫－「人工膝關節置換手術計畫」，由國泰醫院副院長李嘉龍任團長，2月11日至22日帶團改至巴拿馬義診。
李嘉龍受訪時表示，義診服務是幫巴拿馬衛生部篩選出的低收入戶免費進行人工膝關節置換手術，總計完成14例手術，年紀從56歲到78歲，多數有肥胖問題。
肥胖會導致膝蓋負荷過大，易有退化性膝關節炎問題；不過，在巴拿馬置換人工膝關節費用約高昂，經濟弱勢病人根本無力負擔手術，生活品質也會因為膝蓋損傷大受影響。
國泰醫院骨科醫師鄧修國表示，有名71歲老婦，因年輕時膝蓋損傷，導致外傷性退化性膝關節炎，兩腳變形嚴重，膝蓋內翻，無法站立已坐輪椅3年，如廁、沐浴等無法自理，需仰賴家人協助。
老婦人想換人工膝關節等了16年，這次終於在醫療團隊幫忙下完成手術，且術後第2天膝蓋就能彎曲近90度，第3天出院已能撐著拐杖站立，後續可望在當地復健師協助復健下恢復行走。儘管語言不通，但病人出院時淚眼裡充滿感激眼神，醫療團心裡也感欣慰。
李嘉龍說，人工膝關節置換後續照顧不難，進行義診不僅可快速解決當地民眾問題，且可很快看到成效，患者只要有後續的復健資源，都可以恢復良好。1060328
(中央社)
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