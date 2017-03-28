澎湖縣馬公市公所舉辦廉政教育宣導講習
澎湖縣馬公市公所為響應政府廉能政策，並強化員工法律觀念，特於公所3樓禮堂舉辦「公務員應有的法律常識(含詐欺、偽造文書、洩密、反賄選、圖利與便民)」廉政宣導講習，邀請臺灣澎湖地方法院檢察署鄭檢察長鑫宏擔任講座。
鄭鑫宏檢察長為市公所員工解說常見犯罪案例及相關法律責任，如「詐領加班費、出差費」、「詐領國民旅遊卡費用」、「收受賄賂罪」、「圖利罪」、「農漁會選舉賄選罪」、「酒駕公共危險罪」、「駕車肇事逃逸罪」、「緩起訴處分」、「毒品危害防制條例」、「新興毒品包裝介紹」、「漁業法」、「妨害秘密罪」、「性騷擾防治法」、「國際人權兩公約」、「受法務部監督之公益團體」及「澎湖地區司法機關聯合文物展」等，並與現場員工進行意見交流，釐清可能遭遇之問題，讓員工均能在知法守法的範疇內，勇於任事，進而增進行政效能。
葉竹林市長也於會中鼓勵公所同仁，鄭檢察長親自到公所為同仁講習，機會非常寶貴，希望同仁入寶山就不要空手而回，向鄭檢察長多多請益，同時鞭策自己，努力學習，造福社會，讓為民服務品質能夠更加提升。
(中時)
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