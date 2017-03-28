關東國小校舍整建 要有鳥巢樹屋了!
新竹市政府力推「新校園運動」，共投入28億整建16校23棟校舍，其中將關東國小校內30餘年的大橡樹，融合校園建築，打造6個鳥巢造型的樹屋，提供孩子充分的探索空間，28日市長林智堅前往視察，期盼工程年底前能落成啟用，紓解東區就學人口。
關東國小改建工程，投入1億4810萬元經費，規畫南棟校舍4層樓36間教室，設計均有師生參與痕跡，改建後弧形走廊造型，讓校舍建築更為活潑，其兩旁樹木與建物交錯，拉近孩子與自然環境的關係，而各樓層以不同顏色為主調，營造「新校園運動」空間美學概念。
教育處指出，關東國小課程強調創客精神，新的校舍規畫考量通風、採光及安全性，結合既有老樹的樹屋設計，從圓柱、陽台、磚色等公共藝術也將配合課程讓親、師、生共同參與，2015年12月開工以來，已完成8成進度，預計今年8月前竣工。
「投資教育就是投資我們的未來！」林智堅表示，新竹市老化指數全台最低，只有63.87，遠低於全台平均的100.18，14歲以下人口更高達全市總人口18%，在少子化的影響下，全國各縣市面臨減班危機，新竹市學校卻持續增班、整建校舍，市府更規畫興建關埔國小及華德福學校。
(中時)
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