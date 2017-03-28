澎湖成立毛寶貝遊憩空間

澎湖縣政府為了提供民眾所飼養的寵物有適當的運動遊玩處所，特別在觀音亭園區開闢一座視野遼闊、景緻優美，適合飼主與動物共用的寵物活動專區，並預定3月31日下午3點啟用，歡迎飼主帶著可愛的毛孩踴躍到場參加。

觀音亭寵物活動區位於觀音亭濱海公園一隅，鄰近澎湖高級海事水產職業學校及海堤外停車場，交通方便，加上澎湖灣美景可以遠眺跨海大橋及西嶼島，舒適愜意，讓愛狗民眾擁有一個舒適的休閒環境，還可互相交流狗經，更讓狗狗也能多一個空間享受交朋友的好時光，是澎湖地區難得的寵物互動園區。

農漁局家畜疾病防治所表示，為了區隔大、小型犬活動範圍，在活動區內設置安全圍籬，亦可防止寵物犬走失或誤闖車道造成危險，飼主可以自備球與飛盤等玩具，與寵物犬的互動培養感情。

農漁局呼籲，活動區有大範圍的草地讓狗狗們恣意跑跳，享受不受牽繩羈絆的無拘無束自由感，也藉由活動區讓其他未有養狗的民眾可以近距離觀察、瞭解狗隻的行為和習性，並有機會互動以推展友善動物的觀念。不過，在享受與寵物互動的過程中，也請民眾要遵守活動區的使用規則，讓大家共同維護乾淨、安全的環境。

觀音亭寵物活動區預定在3月31日下午3點啟用，屆時現場將配合辦理流浪動物認領養及施打狂犬病疫苗活動，飼主帶毛孩來另有精美小禮物，數量有限，送完為止。歡迎家有毛孩的民眾，帶著你們的愛犬、愛貓踴躍參加。

(中時)