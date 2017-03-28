東大飛行公園　融合黑蝙蝠歷史串聯新竹之森

東大飛行公園裝置設計與施設工程」，28日開工，未來將簍空棚架，營造日夜光線灑落的光影、牆面以簡潔線條描繪飛行器圖稿，勾勒流暢拋物線如同機場航道的鋪面，白天、夜晚都別具風采。（新竹市文化局提供）

「東大飛行公園裝置設計與施設工程」28日開工，將原有場域加入飛行員元素，設置入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想、新月椅等7大裝置藝術，並串聯「新竹之森」綠廊道，打造兼具歷史及美學概念的公園綠地，預計今年9月完工。

市長林智堅說，「東大飛行公園」坐落於過去的黑蝙蝠中隊營區，緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，不僅是外地遊客必經之處，也是居民使用率極高的休憩場所，未來將以簍空棚架，營造日夜光線灑落的光影、牆面以簡潔線條描繪飛行器圖稿，勾勒流暢拋物線如同機場航道的鋪面，讓「白天、夜晚各有風采」。

「東大飛行公園升級了！」文化局表示，「東大飛行公園裝置設計與施設工程」投入813萬經費，設置入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想、新月椅等7大裝置，預計9月完工，屆時配合眷村文化相關活動辦理啟用。

林智堅說，「東大飛行公園」將與總長約4公里的「新竹之森」串聯，沿著經國綠園道、文化綠廊、護城河、三民公園、隆恩圳及中央公園，讓市中心有個宛如鑽石項鍊般的綠色廊帶，各公園也新增突破制式罐頭遊具的創新設施，讓孩子開心玩耍。

(中時)