東大飛行公園 融合黑蝙蝠歷史串聯新竹之森
「東大飛行公園裝置設計與施設工程」28日開工，將原有場域加入飛行員元素，設置入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想、新月椅等7大裝置藝術，並串聯「新竹之森」綠廊道，打造兼具歷史及美學概念的公園綠地，預計今年9月完工。
市長林智堅說，「東大飛行公園」坐落於過去的黑蝙蝠中隊營區，緊鄰黑蝙蝠中隊文物陳列館，不僅是外地遊客必經之處，也是居民使用率極高的休憩場所，未來將以簍空棚架，營造日夜光線灑落的光影、牆面以簡潔線條描繪飛行器圖稿，勾勒流暢拋物線如同機場航道的鋪面，讓「白天、夜晚各有風采」。
「東大飛行公園升級了！」文化局表示，「東大飛行公園裝置設計與施設工程」投入813萬經費，設置入口意象、飛行記事、星空航道、夢想之翼、飛行廣場、聽見夢想、新月椅等7大裝置，預計9月完工，屆時配合眷村文化相關活動辦理啟用。
林智堅說，「東大飛行公園」將與總長約4公里的「新竹之森」串聯，沿著經國綠園道、文化綠廊、護城河、三民公園、隆恩圳及中央公園，讓市中心有個宛如鑽石項鍊般的綠色廊帶，各公園也新增突破制式罐頭遊具的創新設施，讓孩子開心玩耍。
(中時)
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