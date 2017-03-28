柯文哲：台灣社會要往前看往前走

面對「去蔣化」議題，台北市長柯文哲今天在抵達泰國曼谷機場時表示，台灣社會要往前看、往前走，平和態度處理過去，務實處理現在問題，正面態度面對未來。

關於蔣介石的議題，柯文哲表示，他的態度開始競選台北市長到現在都未曾改變過，可以公開討論，給蔣介石一個公平正確的歷史評斷，不要一開始就持否定的態度，由市場決定一切。

有關中正紀念堂的存廢問題，柯文哲也強調，一切應由市場機制決定，這個議題有人對他有些看法，他只覺得台灣社會要往前看、往前走，不要執著某一段歷史，否則，國家只會更分裂。

他說，用平和的態度處理過去，以務實的方法處理現在的問題，再以正面的態度面對未來。

柯文哲昨晚和大馬留台學生餐會時說，不論是去蔣化、是否拆掉中正紀念堂、或把蔣介石銅像拆掉，「坦白說都是一種『看你不順眼，我就把你幹掉』的想法」。

他認為，這樣沒有辦法解決朝野問題，也不能解決台灣現有問題。

柯文哲在餐會中說，容忍是自由的基礎，「我們有不同的過去，但可以有共同的未來」。1060328

(中央社)