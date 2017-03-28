馬英九獲判無罪 柯建銘：判決見樹不見林
民進黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密，台北地方法院今天判馬英九無罪。柯建銘表示，判決忽略憲政意義，法官在枝微末節幫馬英九解套，見樹不見林的判決絕對上訴到底。
柯建銘下午在律師陪同下召開記者會引述楞嚴經表示，「大悲無淚、大嘆無聲」是此刻的心情，對於判決結果，他認為是大錯特錯、絕對上訴到底，前檢察總長黃世銘洩密、違反個資與通保法遭判決起訴確定，馬英九犯行罪證確鑿，但法官卻判無罪。
他表示，無罪的理由是沒有辦法證明黃世銘叫馬英九洩密，沒有錄音的鐵證，請問「我可以去錄馬英九的音嗎？」這是什麼判決？沒有辦法證明馬英九教唆黃世銘監聽，但黃世銘的案子，高院已經判決確定，黃世銘允諾馬英九教唆洩密，請一審法官注意過去怎麼判決？
柯建銘說，這名法官的判決是用枝微末節的小事情，用88秒是馬英九推給秘書林有振，林有振、黃世銘兩人翻供串證，法官在這枝微末節上幫馬英九解套，但卻忽略了憲政的意義，忽略馬英九違憲、違法的事實部分，這種判決是見樹不見林的判決，相信民眾絕對無法信服，他絕對上訴到底。1060328
(中央社)
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