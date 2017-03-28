柯文哲：出訪別增對方困擾 朋友多多益善

前副總統呂秀蓮對於2次未獲泰國簽證發表了一些看法，正在泰國訪問的台北市長柯文哲表示，朋友要多，敵人要少，不要增加對方困擾，相罵無好話。

前副總統呂秀蓮因2次無法獲得泰國政府核發簽證，無法赴訪，對此發表了一些看法，今天抵達泰國訪問的台北市長柯文哲被媒體問到這個問題時表示，朋友要多，敵人要少，原則也是不要去增加人家的困擾，「坦白說相罵無好話」，如果有些話說太多，對台灣與泰國的關係也不會改善。

泰國台商界和消息人士認為，核發簽證是一個國家主權的行使，不過，泰國官方到目前並未對此議題發表看法。1060328

(中央社)