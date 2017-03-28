宜居城市條例公聽會 聚焦燒烤店油煙

北市「台北市宜居城市自治條例」草案出爐，今天舉辦第二次公聽會，各界多聚焦在禁用二行程機車、燒烤店油煙多等條文上。

環保局表示，會廣納各界意見，後續送市府法規委員會，市政會議通過後送市議會審議，最後經議會三讀通過後實施。

環保局研擬「台北市宜居城市自治條例」草案，共7章、38條，內容規範各項節能減碳及環保永續措施，其中，第28條規範設置低污染排放區，限制高污染車輛或排氣高於一定濃度車輛通行；第31條規範餐飲業者應設置集氣設備、油煙、異味、廢（污）水等污染防制設備，位於住宅區者，不得使用瓦斯或電力以外易致空氣污染燃料。

環保局今天舉辦第二次公聽會，北區反禁二行程聯盟、北北區反禁二行程同樂會均派代表出席，認為環保局劃定低污染排放區，並管制二行程機車等「高污染車輛」不得進入，相當不合理。

北區反禁二行程聯盟指出，空氣是流通的，在低污染排放區以外之處，不合格車輛行駛所排出的廢氣也可能進入低污染排放區；同時要求環保局明確提供近5年來北市實際上路的二行程車輛，再評定是否有急迫性要立即禁止上路。

燒烤店蕭姓業者則表示，台灣住商混合太密集，燒烤店已成為標靶，強調自己已按照環保局要求的標準採購設備，「基本上沒有白煙，民眾檢舉的都是味道，這要如何判定？」指自己餐廳所在為商業用地，在被鄰居一直檢舉的情況下，「是我要搬走還是他要搬走？」認為條文還有很多模糊空間。

大學里長吳沛璇表示，里內巷弄遷入「柴燒披薩店」，柴煙不斷進入附近家戶，居民肺部長期受害，投訴多次，環保局稽查時皆因有設備而過關，贊同訂定宜居城市條例，特別是第31條。

針對二行程機車，環保局空污噪音防制科長顏伶珍回應，北市機動車輛密度為全國4倍，所以先規劃1線2站6處低污染排放區，會再視執行成果再擴大。

而燒烤店油煙部分，顏伶珍說，陳情案件中，油煙佔空污案件的3成，而現行管理仍以行為法為主，即眼見為憑，「餐飲業的油煙眼睛大部份是看不到的，對身體危害卻很大。」她說，台灣每年逾6000人因PM2.5而死亡，儘管環保局多次稽查、業者努力改善，加裝設備，仍不可避免，所以從源頭管制，是目前現階段最有效的方式。1060328

(中央社)