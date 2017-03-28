同性婚姻他們看法分歧 卻共結連理

民主進步黨美西黨部主委、律師楊琬柔力挺婚姻平權，不過她的另一半來自羅馬尼亞的蒙特雅努，則是信守傳統婚姻觀的東正教徒，兩人共結連理，相約要愛一輩子。

蒙特雅努（Codrut Munteanu）和楊琬柔是遠距離戀愛又是異國戀，兩人初識在還沒有Line與微信的時代，靠著電郵與Skype傳情，搭建跨越高山海洋等空間障礙的幸福鵲橋長達1年時間，之後他們在洛杉磯相聚。

雖然遠距離談戀愛維繫情感是挑戰，但是近距離接觸之後的挑戰也不小，因為少了霧裡看花的空間一切都變得寫實。楊琬柔說，真正共同生活裡的頭1年，是兩人爭吵最激烈的過程。

當然情侶吵架是愛情這門課的必修學分，但是得吵得有建設性，「可是我們都是為了很白癡的小事鬥嘴」，楊琬柔哈哈大笑說，像是放屁太臭、馬桶蓋該立著或放倒等。

因生活習慣差異發生爭吵，彼此不肯低頭而逞口舌之快難避免，不過信念與信仰不一還能克服，就真的需要大智慧，因為「我們中間最大的挑戰就是對同性婚姻的態度，因為我挺同婚，但是他觀念傳統不能接受」。

楊琬柔說，曾經與某個「男性姊妹」相約餐敘，蒙特雅努相當不高興，「那次吵得真的蠻嚴重的」，不過老公堅持吵得再厲害，晚上還是要同睡一張床，所以感情歷久彌新，「他這一輩子犧牲可大了，我脾氣很不好」。

還有更難忘當初談戀愛，蒙特雅努硬是騎鐵馬載著福泰的楊琬柔騎完上坡路段，完成另類「公主馬車」的愛之旅，至今想起來楊琬柔的嘴角仍不自覺甜蜜上揚。

這些恩愛點滴彌補了他們對同性婚姻看法的歧異，使得羅馬尼亞媳婦與台灣女婿格外珍惜這段異國戀的美好，決定要繼續相愛一輩子下去。1060328

(中央社)