杜特蒂過生日 市長女兒要老爸請吃爌肉

菲律賓總統杜特蒂今天低調度過72歲生日，他的長女、也就是現任納卯市長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），在臉書留言，要爸爸請吃爌肉。

出生於1945年的杜特蒂，今天滿72歲，生肖屬雞。杜特蒂去年當選菲律賓總統，成為菲國史上最年長的總統。在他之前，菲國當選時最年長的總統是歐斯梅尼亞（Sergio Osmena），1944年當選時66歲。

薩拉今天在臉書張貼她抱著新生兒子「石頭魚」（stonefish）與杜特蒂總統的合照，並PO文說，「生日快樂蒂公（Digong，杜特蒂的小名），送一些爌肉過來當午餐，謝謝。祝健康，愉快。」

杜特蒂的兒子，納卯市副市長巴奧洛‧杜特蒂（Paolo Duterte）則在臉書上說，「爸，感謝您為國家賭上生命，我們永遠在一旁支持您，為我們所愛的菲律賓奮鬥。」

3月23日，杜特蒂結束緬、泰訪問返回菲國時曾說，他希望低調過生日，「我能與兒孫們在家度過這一天，就心滿意足了，這就是最大的生日禮物。我什麼都有了，生涯也到最高頂，物質享受對我來說沒有用了。」

杜特蒂當時也透露了生日願望，就是多一點時間與精力來服務國家。

與杜特蒂屬不同政黨，經常抨擊杜特蒂人權紀錄的副總統羅貝多（Leni Robredo），祝福杜特蒂「身體健康，成功地領導菲律賓」。1060328

(中央社)