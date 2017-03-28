舊糧倉變身青創基地 歷史建築多元利用
苗栗縣政府規畫在原糧食局苗栗糧倉開辦青年創業2號基地，相關單位今在青年節前夕辦理環境清潔維護。縣長徐耀昌表示，未來完成修建後將作為青年創業進駐基地，另提供青農集散市集及戶外講座使用。
舊苗栗糧倉去年已登錄為歷史建築，縣府申請無償撥用並於今年2月完成點交，計畫開辦青年創業2號「新倉21青創基地」，以活化歷史建築，打造符合在地青年需求又有在地特色的青年創業聚落。
縣長徐耀昌率同環保、勞工與青年、文觀及聯大學生和志工，一起整理環境。他說，縣府已提案申請文化部文化資產局進行調查研究，並委託聯大客家學院、設計學院協助該基地的整體規畫，同時爭取中央前瞻基礎建設計畫補助歷史建築的修膳經費。
徐耀昌說，初步規畫3棟歷史建築，將開辦青創職人基地、青農集散市集和有機咖啡書屋，非歷史建築倉庫做為新倉歷史照片展等，戶外廣場規畫做為戶外講座及不插電音樂會使用，希望繼城市規劃館的青年創業、青年農民工坊後，再建置青年創業者進駐的基地，減輕創業負擔。
(中時)
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