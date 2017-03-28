第三分局率先認養毛小孩 派出所警衛犬正式成軍
台南市警第三分局率先響應「流浪動物多元化認養」活動，今天下午前往台南市動物之家認養初步受過訓練的收容犬，協助派出所駐地警戒工作，首批5隻「波麗士警衛犬」正式成軍。
5隻警衛犬當中，其中一隻是安南派出所所長曾婉甄，先前在其他單位服務時收養的殘障流浪柴犬「大安」，藉此次認養活動，正式「收編」為成員。
因應今年2月起，台灣全面實施零撲殺，為使台南市成為友善動物的城市，市府積極推動多元認養管道，為流浪犬找到新工作、新家庭，呼籲各機關學校認養收容所的流浪犬隻。
第三分局率先響應市政府認養活動，由條件合適及有收養意願之派出所，挑選認養收容所之流浪犬隻，協助駐地安全警戒，首批有5隻毛小孩「大B」、「黑黑」、「二筒」、「短尾」及「大安」加入「波麗士警衛犬」的行列，由認養單位人員親自為新朋友並配帶上警察袖招掛飾，象徵正式成為警察團隊的一份子。
此次認養收容犬的派出所，多為員警數較少的單位，夜間值勤警力較單薄，希藉由認養收容所的流浪犬，給予適當訓練與照料，使之成為協助駐地警戒工作的警衛犬，也讓這些毛小孩擁有家的幸福與感受人的溫暖，讓牠們的生命因有了新的定位而延續。
(中時)
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