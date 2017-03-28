詐騙手法再升級 繼承阿拉伯富商500萬美元遺產騙醫師282萬元

李姓男子在報紙刊登廣告，聲稱獲得阿拉伯富豪的遺產，只要替他支付手續、律師及相關費用，就可獲得30倍的回饋金，這番謊言居然讓一名王姓醫師先後匯出282萬餘元，新北地檢署依詐欺罪嫌起訴李姓男子。

檢方調查，64歲的李姓男子在刊登在報紙的廣告信上表示：「急徵擬欲找尋投資者，45萬台幣，須隨本人同赴英國處理本人的基金，7天內完成回來給予30倍回饋金」，讓王姓醫師信以為真打電話向他探詢如何「投資」？

李男向王姓醫師謊稱曾在奈及利亞工作，並因工作之故認識一名阿拉伯富商，由於這名阿拉伯富商及將不久人世，卻透過律師表示有留給他500萬美金的遺產，登報尋找對象投資，就是希望能夠代為支付律師費、手續費，讓他出國領取這筆鉅款後再朋分30倍的回饋金。

為了取信王姓醫師，李男也出示「阿拉伯富商」的臥病照，以及美國銀行、英國巴克萊銀行相關存款憑證及相關政府機關往來的電子郵件。總計從2014年12月至2015年6月，王姓醫師前後匯出282萬餘元，事後察覺匯款單遭變造向英國巴克萊銀行查證，才發現遭到李男詐騙，怒告他涉及詐欺。

李男到案後否認犯行，還辯稱阿拉伯富商確有其人，而且真的往生了；他則是千里迢迢飛到英國卻沒領到遺產，這才知道自己也被騙。

檢方指出，李男出示的照片，裡頭因病臥床的阿拉伯富商明顯是白人，並非阿拉伯人；李男提供的美國銀行、巴克萊等信件資料來源並飛來自總行，而是來自雅虎、HOTMAIL等免費電子信箱，也不是由銀行所寄出的信件：檢方調查也未發現李男繼承到這筆500萬元美金遺產，今依詐欺罪嫌將他起訴。

(中時)