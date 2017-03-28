老菸槍走10公尺就喘 原來罹患肺阻塞

64歲的何先生是35年老菸槍，58歲時開始出現嚴重的咳嗽，走10公尺的路就喘、講3句話就咳不停、睡覺也嚴重卡痰無法入眠，甚至喘到無法自行洗澡，就醫後卻長達2年一直被當作支氣管擴張症，最後才確診罹患「肺阻塞」COPD；醫師提醒40歲以上有抽菸，咳、痰、喘症狀超過2個月以上，就應做肺功能檢查，及早確診及早治療。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁表示，台灣每年因為慢性下呼吸道疾病死亡人數超過6000人以上，為國人十大死因為第七位， 而其中肺阻塞每年就佔死亡人數約5000人，為慢性下呼吸道疾病之首。

何先生說，原本以為戒菸後情況會有所改善，沒想到卻持續惡化，晚上睡覺一平躺下來就咳到無法入睡，甚至連笑都無法，因為笑起來震動到氣管，又開始喘咳，因為害怕他人以為是傳染性肺病的眼光，連參加婚禮等社交場合後來也都放棄，生活品質變得越來越差。

直到偶然看到雜誌上介紹肺阻塞的文章，何先生表示，當時覺得自己的症狀很像彰基林慶雄醫師在雜誌上所寫的肺阻塞，所以立刻就掛了林醫師的診，經過檢查後，確診是肺阻塞，立刻開始服用肺阻塞專屬藥物治療，當天回家症狀就有所改善，晚上睡覺不會咳的那麼厲害，也因此，雖然家住新竹、每28天就要到彰化複診，3年來何先生從來沒有跟醫院請過假。

林慶雄醫師表示，何先生每天走路30分鐘運動、搭配噴劑藥物治療，肺功能已從原來僅剩3成，現已回復到5成，生活又可自理。長期暴露在吸菸、二手菸、空氣污染及有肺阻塞家族史的民眾，都是罹患肺阻塞的高危險群，若久咳不癒又很容易喘，就要特別留意。

為了做好COPD防治，今年國健署及健保署分別推出「台灣肺阻塞臨床照護指引」及「全民健康保險肺阻塞醫療給付改善方案」，台灣胸腔暨重症加護醫學會亦推出「自在呼吸健康網」，全方位提升國內肺阻塞的醫療照護及病人生活品質。

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(中時)