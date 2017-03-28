台南市警第三分局認養5隻毛孩 警衛犬正式成軍

台南市警第三分局率先響應「流浪動物多元化認養」活動，今天下午前往台南市動物之家認養初步受過訓練的收容犬，協助派出所駐地警戒工作，首批5隻「波麗士警衛犬」正式成軍。

5隻警衛犬當中，其中一隻是安南派出所所長曾婉甄先前在其他單位服務時收養的殘障流浪柴犬「大安」，藉此次認養活動正式「收編」為成員。

因應今年2月起，台灣全面實施零撲殺，為使台南市成為友善動物的城市，市府積極推動多元認養管道，為流浪犬找到新工作、新家庭，呼籲各機關學校認養收容所的流浪犬隻。

第三分局率先響應市政府認養活動，由條件合適及有收養意願之派出所，挑選認養收容所之流浪犬隻，協助駐地安全警戒，首批有5隻毛小孩「大B」、「黑黑」、「二筒」、「短尾」及「大安」加入「波麗士警衛犬」的行列，由認養單位人員親自為新朋友並配帶上警察袖招掛飾，象徵正式成為警察團隊的一份子。

此次認養收容犬的派出所，多為員警數較少的單位，夜間值勤警力較單薄，希望藉由認養收容所的流浪犬，給予適當訓練與照料，使之成為協助駐地警戒工作的警衛犬，也讓這些毛小孩擁有家的幸福與感受人的溫暖，讓牠們的生命因有了新的定位而延續。

(中時)