「因應貿易自由化在地訓練服務暨就業發展及協助計畫」澎湖說明會

因應政府對外洽簽區域或雙邊自由貿易協定(議)等貿易自由化衝擊，帶給國內產業結構變化影響，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署委託義守大學，網羅產、官、學、研、訓等各界專家學者，組成在地訓練輔導團，並提供多元訓練與就業服務等相關政府資源，協助高屏澎東地區受貿易自由化影響產業之事業單位及勞工，強化因應貿易自由化之能力及提升勞動競爭力，進而達到事業單位永續經營及勞工穩定就業之目的。

106年度持續就轄區內符合行政院因應貿易自由化產業調整支援方案認定之加強輔導型產業、受衝擊產業、受損產業及可能受貿易自由化影響之產業，或現在或未來因本國或他國洽簽自由貿易協定，而致直接或間接受影響之產業，提供事業單位及勞工免費的諮詢服務及訓練輔導服務，以協助在地產業調整體質、提升勞工職能。

這次活動「因應貿易自由化在地訓練服務暨就業發展及協助計畫」-在地服務推動說明會於106年3月31日上午9時於澎湖生活博物館4樓研習教室舉辦。

(中時)