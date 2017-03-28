白曉燕案瘋傳黑吃黑 白冰冰忍20年反擊了
20年前震驚台灣社會的白曉燕命案，讓白冰冰失去了她心愛的女兒，然而至今命案發生20年，網路依舊瘋傳著不實謠言，對此，白冰冰再也無法忍耐，在網路公開聲明，「我決定不再息事寧人，對該民眾提出警告，包含提供這樣不實言論上架平台的媒體也將負擔連帶責任！」
陳進興當年殘忍對待白曉燕的手法，令人髮指，然而網路卻充斥著許多不實謠言，例如謠傳白冰冰認識歹徒，甚至因為與歹徒合作電玩生意，利益分配不均才導致逮對方綁架白曉燕作為報復手段。
對於網路謠言，白冰冰表示命案發生時，包含檢、警、憲、調所有的司法單位針對她的交友情況，及工作環境等等都調查的非常透徹，若真的如散剝謠言的人所說她真的與歹徒有任何非法勾當，也應該提出正確時、地、物，而發未經證實就任意散播謠言。
因此白冰冰決定不再息事寧人，對該散播謠言的民眾提出警告，也認為將不實言論上架的媒體應該負連帶責任，「本人也再次發表鄭重聲明絕無此事！倘若之後有人或媒體再做這樣不實的傳言不管是轉發或是散播，將進行蒐證且一定提告，並訴求高額名譽賠償金，以正社會視聽！請大家自重，切勿以身試法！」
(中時電子報)
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