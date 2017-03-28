屏縣今年傳出22起校園腹瀉群聚 都是「諾羅」惹的禍

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根據疾管署監測資料顯示，國內近期腹瀉疫情上升，群聚通報數增加，以感染諾羅病毒為主，屏東縣今年已通報22起腹瀉群聚，主要發生於校園，以諾羅病毒為主，其次為輪狀病毒，目前這些腸胃炎疫情仍未退燒，屏縣府衛生局呼籲學校應做好食品安全與環境衛生管理，並加強師生飲食與手部衛生等衛教。

衛生局指出，諾羅病毒常透過糞口傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物汙染的食品，因此常造成校園等大規模群聚發生。

預防方式為如廁後、進食或準備食物前落實手部及個人衛生防護，烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件、食物徹底煮熟再食用，民眾也應落實勤洗手等個人良好衛生習慣，生病應在家休息，避免疫情傳播。

此外，若醫生診斷小朋友是「腸胃型感冒」，其實都是指包括輪狀病毒、諾羅病毒等傳染力極強的腸胃炎，呼籲家長切勿以為是一般感冒輕忽傳染力，造成家中孩童相互感染。

(中時)