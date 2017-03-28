阿部寬旋風抵台 實力演繹大人才懂的味道

日本實力派男星阿部寬首次代言海外品牌獻給台灣。從影30年的阿部寬，在36秒的茶飲廣告片中，用四種造型演繹人生的風雨起伏，詮釋「大人才懂的味道」如茶一般回甘的層次感，品味人生。

暌違3年，阿部寬繼上次宣傳電影「羅馬浴場II」後，再度旋風式抵台灣，出席在台北寒舍艾美酒店舉行的代言活動。在首次曝光的廣告影片中，以精湛的演技詮釋「大人才懂的味道」。行程滿檔的阿部寬結束記者會就搭機返日，讓他深感遺憾不能多體驗台灣文化，並公開表示希望能有機會拍攝台灣電影。

阿部寬在與主持人黃子佼的對談中，坦承一開始看到腳本，必須演出「一個人一生的所有故事」，感受是一大挑戰，怕無法完美詮釋，但與導演羅景壬合作後，終於卸下心防，後來看到成品，非常滿意，更直呼「完全沒想到自己可以變得這麼帥！」對導演功力讚不絕口。

2017年適逢阿部寬從影30年，原本以模特兒身份出道的阿部寬轉戰影劇圈，並晉升日本一線男演員之列。阿部寬對這次代言的主題「大人才懂的味道」深有感觸，他說「在年輕的時候比較不懂事，什麼都會想要努力地嘗試，什麼都想要自己扛下來做，後來成為大人之後回想這些事，希望人生可以簡單一點，知道如何去取捨」。阿部寬表示，正因為走過人生的低潮，現在才能用這種態度面對過去苦澀的人生經歷。

阿部寬說，無論多忙都喜歡泡茶喝，也喜歡濃茶製成的茶泡飯，無論茶是回甘或是苦澀他都能接受，還爆料從幼稚園時就愛喝茶，讓黃子佼忍不住說：「我們幼稚園都還在喝奶，你就在喝茶，可見是命中註定與茶有緣」。

阿部寬今天在代言記者會不僅將廣告中經典畫面以版畫拓印保留，也體驗台灣道地小吃，原本只安排「簡單品嘗」，但阿部寬竟忍不住把現場準備的紅豆餅、綠豆糕、太陽餅與蔥油餅都吃了一輪，還不停搭配代言的茶飲，讓黃子佼頻頻讚賞阿部寬是最稱職的代言人。1060328

(中央社)