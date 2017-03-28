日等待住費用便宜特養的老人逾36萬人

日本厚生勞動省表示，等待入住費用較便宜的「特別養護老人之家」（特養）的老人約有36萬6100人。特養收容臥床者等需照護的人，一直存在設施不足、照護人員不足的情況。

日本厚生勞動省昨天公布截至2016年4月的調查指出，約36萬6100人等待入住特養，這比上次於2013年10月調查的結果，減少了將近16萬人，主要是因2015年修法後，需照護狀況較輕的等級，亦即「要照護2」以下的老人原則上無法申請入住。

日本全國約9500處特養，約有57萬人入住。相較於需付費型的老人院、附服務型的老人住宅，入住特養的費用較便宜，因此希望入住者多。上次調查，希望入住者達52萬4000人。

2015年4月起，照護保險法修法，入住特養的條件趨於嚴格。除了患失智症、遭家人虐待等難以在自家生活者以外，等級「要照護1」及「要照護2」的老人無法申請入住特養。

除了上述特別的情況下，原則上能入住特養是需照護必要性較高「要照護3」以上的老人。等待入住特養者當中，「要照護3」以上者約29萬5200人。因失智症等需入住的「要照護2」以下者約7萬900人。

這次調查結果顯示，相較於上次2013年的調查，「要照護3」以上等待入住者約減少了4萬9900人。尤其是需照護程度最大的「要照護5」等待入住者約減少2萬1000人。

「要照護3」以上等待入住者當中，目前一邊在醫療機構或照護老人保健設施等自家以外的地方生活，一邊等待入住特養者約17萬2000人。而一邊住在自家，一邊等待入住特養者約12萬3200人。

日本「讀賣新聞」報導，日本政府目標2020年代初期，要整備特養等設施可接受逾50萬人入住，做為「1億（人口）總活躍社會」政策之一環，但整備的情況並不順利。

像是神奈川縣開設的特養機構約可容納100人，目前雖約有250人等待入住，但這1年來，約有20人份的床空著，主要是因為照護職員不足。1060328

(中央社)