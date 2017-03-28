菲律賓南部汽艇爆炸 5死4傷

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菲律賓南部發生汽艇爆炸事故，造成5名船員死亡、另4人受傷。

菲律賓海岸防衛隊今天在1份報告中說，載客用汽艇M/L Satellite昨晚8時左右進入三寶顏市（Zamboanga）碼頭加油時，突然發生爆炸，整艘船很快陷入火海。

大火在2小時後才被撲滅，爆炸原因仍在調查中。

報告稱，這艘汽艇有12名船員，當時正由另1艘油船添加100桶汽油與10加崙柴油，加完油後就會載客航往蘇祿省，幸運的是，乘客還沒有上船。

海岸防衛隊與當地警方並未評論是否涉及恐怖攻擊。1060328

(中央社)