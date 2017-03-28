創意無所不在! 金犢獎分享會走進廣西
「創意就是無所不在，無所不能的超能力」，第26屆時報金犢獎今天來到廣西大學校園舉行創意分享會，8所學校共千名師生共襄盛舉，期盼在這個創作平台上，同台競技激盪出創意的火花。
只要你專心練功!金犢獎就是你進步神速的修煉場，金犢獎以「初生之犢不畏虎」的概念，鼓勵年輕人以特有的熱情和勇氣挑戰創意，得獎作品創意水平高，甚至還被業界稱為「青年創意奧斯卡」，在華人世界中，金犢獎不但是最大，更是歷史最悠久的創意獎項。
第26屆金犢獎創意分享會近來陸續走進學校，而今天來到了歷史悠久的廣西大學，廣西台辦主任李東興表示，時報金犢獎舞台已搭起，學子們施展工夫有了廣闊的空間，李東興認為，兩岸青年是中華優秀文化傳統的傳承者與繼承者，要秉持兩岸一家親的理念，一起守護中華文化之本、增強中華文化自信。
旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛在會上對學生們表示，金犢獎的年紀比大家都還大，在過去25年來，媒體發展從印刷品到現在人手一機，創作工具也從色筆的手工完稿到現在計算機合成，金犢獎陪伴了2個世代的人們走過青春歲月，林淑黛勉勵學子們，在現在這時代，有許多的舞台可以展現自己的才華，她鼓勵大家參加比賽，且不單只為了得獎，而是透過這個平台，參與整個團隊合作或是互動分享等過程，並期盼兩岸學生們同台競技，相互碰撞出創意的火花，誕生更優秀的作品。
(中時電子報)
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