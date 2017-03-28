五月天明免費開唱 大安森林公園周邊加強交通疏導

樂團五月天明天將在大安森林公園開唱，台北市交通局今天表示，明晚4時至11時警方將在大安森林公園周邊道路例如新生南路、信義路、建國南路及和平東路進行交通疏導，加強驅離或取締違規停車，另大安森林公園公有停車場各出入口也將管制，停車場滿場時立即啟動滿場機制，同時驅離排隊等待車輛，以維交通順暢。

演唱會明晚登場，交通局呼籲民眾使用大眾運輸系統前往大安森林公園，在信義路有捷運淡水信義線（大安森林公園站下車）、或臨近中和新蘆線（東門站下車）、或文湖線（大安站下車）、或板南線（忠孝新生站下車）及松山新店線（公館站下車）再轉公車到金華新生路口站或信義新生路口站下車。捷運公司及公車業者將配合於明天加密班次及彈性調度。

另外，台北市警察局大安分局將規劃加強大安森林公園周邊道路交通疏導，大安森林公園周邊道路交通狀況也將適時做必要的彈性交通管制。

(中時)