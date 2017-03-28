從死神手中掙脫 義峰林詠晟縣賽射擊第一名
一場車禍差點毀了一個小男孩，媽媽從死神手裡搶救回，但他骨折、腦水腫進出醫院兩年，小男孩靠著意志力復健，一手一腳沒力加上癲癇，再也無法踢跆拳，他轉向學射擊，上周參加雲林縣縣長盃空氣槍（步槍）比賽，獲得身心障礙組第一名
義峰高中觀光科一年級生林詠晟，小學五年級時被貨車撞上，傷重幾乎不治，醫師搶救加上母愛力量，他被救活，但右手、右腳沒力，頭腦多次開刀也受創，久站就會癲癇，目前仍未恢復。
原本跆拳道好手的他，就讀義峰高中後告訴教練想學射擊，校長王安順積極把他排入射擊隊跟著校隊一起練習。
林詠晟半側沒力，穩定度是一大難題，教練鄭立揚準備特別紅外線、電腦模擬器等輔具，讓他練習瞄準的感覺。
鄭立揚說，林詠晟雖然肢體障礙，但毅力夠，訓練時除了做不到的功課沒做，其他完全不會討價還價。
腦傷後林詠晟記不太得學過的東西，他說「射擊有天天練習，所以不會忘」，校長王安順稱讚他是生命鬥士。
林詠晟日前參加雲林縣春季縣長盃比賽，在7名身心障礙選手中脫穎而出榮獲第一名，獎牌雖不大，但對他意義重大。
雖然還是很想踢跆拳，林詠晟說，知道自己沒辦法了，現在學射擊，目標是像正常人一樣，能做到的他都要做。
(中時)
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