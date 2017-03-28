馬英九被控洩密案無罪 原因是這些

民進黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉洩密、誹謗，台北地方法院審理後認為，其中一通88秒關鍵電話，無法證明馬英九要前檢察總長黃世銘提供其他秘密資料等，因此無罪。

北院認為，自訴人柯建銘指控馬英九教唆黃世銘犯罪的舉證，無論是馬親自或委由隨行秘書林有振於102年9月1日打電話給黃世銘，在88秒的通話中，向黃世銘表示對「專案報告一」有疑問要再行請教，均無法直接且充分證明馬英九將第二次會面時，所當面詢問的「有哪些人有監聽譯文、哪些人沒有監聽譯文只有通聯記錄」等，先行在電話中告知黃世銘。

北院全案共開過3次庭，馬英九和柯建銘在法庭上多次正面交鋒，北院今天審結此案，判馬英九無罪。

北院解釋，就「專案報告一」已經由黃世銘洩密的事情，按「已對同一人洩漏之秘密，對該人即不為秘密」，馬英九自無可能就此部分，再犯任何教唆洩漏監聽秘密之罪。

北院說，柯建銘既然無法建構馬英九教唆黃世銘犯罪是唯一事實版本，「事證有疑，利歸被告」，因此馬涉嫌教唆洩密部分，無法證明。

對此，柯建銘的辯護律師曾勁元說，無法接受這個判決、一定會上訴到底。

這起案件源於，特偵組曾召開記者會，指控立委王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。柯建銘向北院自訴馬英九，涉嫌透過秘書通知前檢察總長黃世銘到官邸，提供關說案監聽與通聯記錄涉洩密，以及馬英九開記者會指柯建銘關說涉加重誹謗共兩罪。1060328

(中央社)