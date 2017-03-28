南韓打撈世越號 發現疑似罹難者遺骨

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韓國海洋水產部表示，打撈世越號的打撈作業人員今天發現據信是船難罹難者的遺骨及鞋子等遺物。

世越號2014年發生船難，船上304名乘客罹難，至今仍有9人失蹤。幾乎所有罹難者都是學生，失蹤遺體有可能仍受困在船上。

世越號沈船上週打撈出水面，放置在大型半潛船，，將運到港口。

打撈作業主管李哲祖（Lee Cheol-Jo，音譯）告訴記者，在大型半潛船上發現6塊遺骨，長度介於4公分到18公分。

李哲祖說：「這些遺骨疑似是自船隻出入口、或自窗戶流出的泥沙裡找到。」

法新社報導，目前尚無跡象顯示，遺骨究竟來自同一名罹難者，或好幾人。韓聯社則報導，海洋水產部指出，除了6塊遺骨，還發現鞋子等遺物。

李哲祖說，國立科學搜查研究院（NFS）、海警和衛生部官員已奉令鑑識遺骨，整個程序預計需時約2到3星期。（譯者：中央社羅苑韶）1060328

(中央社)