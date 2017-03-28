秋冬流行羊腿袖 陸網友：可遮掰掰袖
今年秋冬時尚圈流行什麼？答案依舊在袖子上做文章。陸媒報導，一款款復古的「羊腿袖」服裝近來席捲大陸時裝秀，雖有網友不以為美，但仍有網友讚「霸氣」，可遮不能見人的「掰掰袖」。
中國大陸新浪網報導，秋冬流行服飾去年玩長度，今年玩寬度。袖子正在無限膨脹，日前在秋冬時裝週上，有一款大體積的袖子席捲了各大品牌秀場。
報導說，這款復古的「羊腿袖」服裝，充滿女人味，「爛漫」的不得了。上端誇張造型，往下逐漸變窄，可避免露出「掰掰袖」的尷尬，就算把它放在任何款式的衣服上都很合適。
關於「羊腿袖」，大陸網友的反應不一。有網友認為醜；另有網友讚「霸氣」；還有網友說，這麼寬大的袖子，可以將自己的「掰掰袖」遮掩起來。1060328
(中央社)
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