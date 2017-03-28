領錢不能說救人？警阻詐保她90萬

我要評比

洪婦（左）接到詐團「假綁架真詐財」電話，趕到銀行準備提款交付，警方及時阻詐保住洪90萬元。（張妍溱翻攝）

台中市警局第五分局水湳派出所接獲民眾報案，一名洪姓婦人指稱詐團「假綁架真詐財」電話，擔心兒子安危，立即衝出門到銀行準備提款交付，還交代大樓保全員通知前夫，警方抵達銀行直覺是詐團老梗，洪婦喃喃自語衝入銀行所幸匯款時遭警方及時攔阻保住90萬元。

詐團透過電話欺騙洪婦指稱就讀高雄某大學的兒子因替人作保積欠90萬元，要求洪婦代為償還，且低調領錢不能說是救人，否則將對其子不利，由於電話那頭不斷傳來疑似兒子哀嚎聲，洪婦精神差點崩潰，不敢出聲，只好與保全透過紙條對話通知前夫，並與對方隨時保持聯繫，趕至銀行匯款給詐團。

水湳派出所員警張淵棋、黃君杰獲報，3分鐘內迅速趕抵銀行，當場分析此為詐騙手法阻詐，但因洪婦兒子電話仍關機中無法取得聯繫，遂將洪婦帶回所內休息，進一步協助聯繫校方確認兒子安全無慮後，洪婦才放下心中大石，感謝警方讓她保住辛苦積蓄。

(中時)