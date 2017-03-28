亞洲盃資格賽 中華女足出征巴勒斯坦
中華男足26日剛踢完亞洲盃最終輪資格賽首戰，兩天後換木蘭女將出征！中華女足28日啟程前往巴勒斯坦，出征亞女足資格賽，為了搶下8強決賽門票，中華隊上周還找高中男足勁旅北門踢練習賽，就是以速度快的泰國為頭號假想敵。
「上周去北門高中打，感受一下速度。雖然男女速度的差別真的是太大了，但不管怎樣，還是要讓他們去熟悉這種感覺，」日籍教頭柳樂雅幸說：「這段時間主要是針對直線進攻的防守進行強化，也安排了幾場練習賽，都是跟男足球隊。」
柳樂指出，球隊的整體狀況還不錯，只是有主力球員似乎是舊傷復發，影響到敏捷反應，幸好還有幾名位置比較有彈性的球員，像前鋒、後衛都能勝任的蘇芯芸，可以扮演活棋。
為了這次亞洲盃資格賽，中華隊月初曾赴克羅埃西亞參加伊斯特拉盃邀請賽，前兩戰對斯洛維尼亞、北愛爾蘭都吞慘敗，幸好第3戰僅以0比1小負後來的冠軍隊斯洛伐克，排名賽再以1比0擊敗匈牙利，表現算是倒吃甘蔗。
「前兩場慘敗是球員心態有問題，可能覺得是邀請賽就比較放鬆，所以幾個老球員開了個會，聊一聊，後面兩場大家就進入狀況了。」副隊長林雅涵說。
相對於邀請賽可能有心態放鬆的問題，來到正式比賽則得擔心球員怯場或緊張，對此林雅涵表示，旅外好手余秀菁、王湘惠、包欣玄將會到巴勒斯坦與中華隊會合，有穩定軍心的作用。
「雖然最近沒有一起訓練，但之前都搭配很久了，知道要怎麼踢，就把球隊最近的狀況跟她們說明一下，應該很快就能進入狀況。」
黎巴嫩、關島均已退賽，中華隊在亞女足資格賽C組只要踢2場比賽，4月5日首戰地主巴勒斯坦，7日對戰泰國，只取1隊晉級。由於泰國3日出賽，接著有3天休息，體能對中華隊也較為不利。
(中時電子報)
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