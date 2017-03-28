向上人行陸橋啟用 人車不爭道

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向上人行陸橋昨日舉行完工啟用典禮，建設局與地方人士率民眾徒步走過新橋，祈求平安。（張妍溱攝）

台中市向上路與忠明路口的向上橋，連接五期重劃區，橋上車流量大，卻沒有人行道，常常出現行人與機車爭道情形，在地方民代爭取下，歷經半年工期，向上人行陸橋今天舉行完工啟用典禮，建設局與地方人士率民眾徒步走過新橋，祈求平安。

民眾黃先生說，以前上、下班時間車輛擁擠，往往汽機車從身旁呼嘯而過，走起來感到心驚驚。如今向上人行陸橋興建完工，還給行人一個安全的行走空間，不用再膽顫心驚。

市議員江肇國表示，向上橋跨越麻園頭溪供人車通行，橋面卻未劃設人行道，常造成民眾通往向上市場、大益停車場停車、購物往往在橋上與車爭道，如今爭取市府編列預算設置人行陸橋，保障民眾行的安全。

江肇國另指出，台中市共有1810座跨越河川的河川橋，卻有1570座、高達86%卻未設置人行道、鄰近也沒有人行便橋供路人通行。向上人行陸橋完成啟用，為「西區的一大步，台中的一小步」政府應全面檢測，有效提升民眾通行安全。

(中時)