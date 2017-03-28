向上人行陸橋啟用 人車不爭道
台中市向上路與忠明路口的向上橋，連接五期重劃區，橋上車流量大，卻沒有人行道，常常出現行人與機車爭道情形，在地方民代爭取下，歷經半年工期，向上人行陸橋今天舉行完工啟用典禮，建設局與地方人士率民眾徒步走過新橋，祈求平安。
民眾黃先生說，以前上、下班時間車輛擁擠，往往汽機車從身旁呼嘯而過，走起來感到心驚驚。如今向上人行陸橋興建完工，還給行人一個安全的行走空間，不用再膽顫心驚。
市議員江肇國表示，向上橋跨越麻園頭溪供人車通行，橋面卻未劃設人行道，常造成民眾通往向上市場、大益停車場停車、購物往往在橋上與車爭道，如今爭取市府編列預算設置人行陸橋，保障民眾行的安全。
江肇國另指出，台中市共有1810座跨越河川的河川橋，卻有1570座、高達86%卻未設置人行道、鄰近也沒有人行便橋供路人通行。向上人行陸橋完成啟用，為「西區的一大步，台中的一小步」政府應全面檢測，有效提升民眾通行安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。