行動圖書館到頭份國小　師生大樹下閱讀

學生利用時間借閱圖書。（黎薇攝）

學生踴躍借閱圖書。（黎薇攝）

學生在校園內大樹下閱讀。（黎薇攝）

佛光山雲水書坊行動圖書館到苗栗縣頭份國小，學生在校園內大樹下閱讀。（黎薇攝）

苗栗縣頭份國小長期培養學生閱讀習慣，下午藉由擔任客語教學及佛光山長期志工的林勤妹牽線，讓推廣閱讀的佛光山雲水書坊行動圖書館開到頭份國小，校長徐禮安帶領學生在大樹下享受讀書樂，體驗閱讀的美好時光。

六年級的林培安挑選《人體的奧妙》，倚靠在樹幹旁仔細閱讀，是多麼愜意時光！頭份國小重視培養學生閱讀習慣，校長徐禮安上任後推行鼓勵學生閱讀，透過目前擔任客語教學及佛光山長期志工的林勤妹熱心牽線，讓雲水書坊行動圖書館順利開到學校。

雲水書坊行動圖書館「海鷗阿姨」羅盈寬載來蘊藏1500至2000冊書籍，在頭份國小戶外的大樹下一起享受讀書樂。羅盈寬說，星雲大師說過「閱讀是一個人成長的必要旅程。讀書，才能改變自己」，希望行動書車能推廣閱讀。

頭份國小學生人數約900多人，行動圖書館將固定每個月第四個週二下午載著各種有趣書來學校，讓學生分批借閱。校長徐禮安感謝雲水書坊行動圖書館為學生帶來豐富書籍，也提醒學生要珍惜閱讀資源。

(中時)