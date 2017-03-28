艾迪頓被韓職挖角 兄弟找好新洋投

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中信兄弟洋投艾迪頓。（資料照，葉姵妤攝）

日前就有消息傳出，韓職有意網羅中信兄弟洋投艾迪頓，兄弟球團今天（28日）發佈新聞稿證實，韓職樂天巨人開出高於兄弟數倍的年薪挖角，艾迪頓已離隊赴韓職發展，兄弟新洋投則預計在下周一來台報到。

艾迪頓去年來台加盟中信兄弟，去年球季出賽7場，拿下3勝1敗，自責分率4.30，也參與總冠軍賽，今年他續留兄弟，並代表中職聯隊參與日前在福岡巨蛋舉行的「中職日職對抗賽」，繳出3局失1分的表現，引起韓職球探注意。

中信兄弟提到，原本艾迪頓與兄弟的合約是需打完上半季才能買斷，但韓職樂天巨人開出優渥年薪挖角，球隊考量球員未來發展，因此同意放人，艾迪頓已在今天下午出發赴韓，兄弟也給予祝福。

(中時電子報)