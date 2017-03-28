北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫 蔡總統視察

蔡英文總統(中)28日至機場捷運環北站(中)，視察北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫。(賴佑維攝)

行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，桃園市推出「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」，包含鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站、捷運三鶯延伸至八德。蔡英文總統28日到機場捷運環北站視察，她說，這將會是桃園30年來最大的建設計畫。

蔡總統說，北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫，讓交通與區域連結更加便利，桃園的發展就會更邁進。同時也強化北北基桃首都圈的相互連結與人口減壓的效果。總統強調，「2017年是桃園的建設年，台灣的建設年，只要桃園進步，北北基桃首都生活圈就會進步」，希望大家一起來打拚。

(中時)