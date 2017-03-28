牧心推Q版熊抱幸福餅乾，民眾熱情認購

牧心庇護工場推出幸福餅乾，抱著娃娃的施姓夫妻慷慨認購。（莊哲權攝）

台東牧心智能發展中心烘焙庇護工場去年虧損200萬元，為了讓庇護工場身心障礙學員保有工作機會，配合兒童節推出「幸福餅乾」，由學員製作Q版小熊餅乾，號召愛心人士認購，再將餅乾轉贈6家兒少機構，讓弱勢兒少也能感受外界的愛。

「這是一份1+1大於2的幸福」，牧心主任許秋霞表示，在諸多因素下，庇護工場營運不佳，去年就虧損200萬元，為了讓身障學員有工作做，也讓弱勢兒少在兒童節收到特別的禮物，推出由身障學員親手打造的熊抱系列幸福餅乾，供善心人士捐款認購，再將餅乾轉送給縣內兒少機構弱勢孩童。

由牧心烘焙庇護工場師傅與學員合手設計的小熊圖案相當討喜，包括縣議員吳秀華、市民代表林威志均到門市認購，昨天有台東施姓夫妻到牧心烘焙坊購物，不僅認購5包，還買了2包帶回家。

許秋霞說，目前認捐數量已近400包，期待至少能募集到600包，預計31日將小熊餅乾禮物送給阿尼色弗兒童之家、安心家庭關懷協會、家立立基金會、海山扶兒家園、救星教養院、台東家扶中心等6機構，讓台東縣的弱勢兒童都能得到驚喜。

(中時)