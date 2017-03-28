屏警宣誓 墾丁春天音樂季強力掃毒

屏警宣誓將在墾丁春天音樂季期間強力掃毒，呼籲年輕朋友「要舞不要毒」。(本報資料照片)

今年墾丁春天音樂季將在4月1日至3日舉辦，展開為期3天、11場次的音樂饗宴，屏東警方配合墾丁國家公園管理處宣誓強力執行公權力，屏檢檢察官也將進駐，對於違法脫序事件，立即指揮偵辦。

根據屏東縣警局統計，近5年墾丁音樂季期間，查獲毒品犯罪23件105人，其中在旅宿查獲14件76人，在各場音樂活動會場均未發現毒品，為此，警方提前展開全面性掃蕩毒品勤務，集中火力針對恆春地區夜店、民宿等處，實施一連串同步掃蕩毒品勤務，已查獲毒品案件141件136人。

另屏東警方今年在在高樹鄉及恆春地區分別查獲毒品製造工廠及重大販毒集團，各起獲Ｋ他命超過40公斤及安非他命342.5公克，有效遏阻毒品流入。

屏東縣警局呼籲，「墾丁春天音樂季」奉勸年輕朋友「要舞不要毒」，不要因一時好奇及貪圖一時的狂歡而施用毒品，賠上一生的健康與幸福。

(中時)