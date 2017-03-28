高醫開辦失智症整合照護服務
失智症患者不斷增加，不少病友同時有慢性疾病，光是陪同就醫就讓照顧的家屬疲於奔命，高醫設有失智症整合照護服務，結合精神科、老人科及神經內科，讓病友就診一次解決，不必來回跑好幾趟，個管師也可以轉介資源，如居家服務員，讓家屬有喘息的空間。
65歲的楊阿嬤1年多前開始出現忘東忘西，說過的話重複提起，生活自理能力也逐漸下降，有時候吃東西還會吐出來，甚至大小便失禁，後來診斷為失智症。
楊阿嬤的先生說，他白天要上班，家中人手不足，都是妻子獨自在家，他中午再利用午休時間趕回家幫她準備午餐，同時還需整理滿地的便溺，目前只能先勉強支撐著；後來經個管師建議申請居家服務員，避免楊阿嬤獨自在家發生危險。
高醫精神科醫師李佳殷說，失智症整合照護服務，提供一站式的服務，當天問診及認知功能立即評估，減少家屬往返的奔波；除了藥物治療外，並設有專職個管師協助評估個案與家屬所面臨的困難與所需的協助，進而給予個別化的照護建議與協助。
個管師張瓊怡說，有些失智症患者合併有慢性病，可透過整合照護服務轉介老人科，而要做認知測驗評估，也可以立即請心理師安排測驗，不必讓病人跑好幾趟。
精神科醫師黃美鳳表示，失智症的病程從1年至20年都有，負責照顧的家屬感覺被綁住了，有的家屬久了反而罹患憂鬱症，家屬可以參加家屬團體，彼此經驗類似，分享經驗有紓壓效果。
(中時)
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