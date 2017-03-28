中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

要觀光不要殯儀館！埔里鎮代與里民公所前抗議

中時
／南投報導
點閱83
我要評比
6/10
埔里鎮代何惠娟與近百里民至公所持白布條抗議「要觀光不要殯儀館」
埔里鎮蜈蚣里民前往埔里鎮公所舉白布條抗議「要觀光不要殯儀館」。（楊樹煌攝）
埔里鎮代何惠娟與近百里民至公所持白布條抗議「要觀光不要殯儀館」
抗議里民將陳情抗議書交由埔里鎮公所民政課長吳元明代表接受後離去。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮民代表何惠娟今〈28〉日與蜈蚣里民，在埔里鎮公所前舉白布條，抗議公所未召開地方說明會，就要在第7公墓興建殯儀館，並表達「要觀光不要殯儀館」的訴求，由於鎮長周義雄因公外出，最後由民政課長吳元明代表接受民眾的陳情抗議書後平和落幕。

埔里鎮蜈蚣里反對建殯儀館的數十位民眾，今天在鎮代何惠娟陪同下，前往鎮公所前抗議殯儀館興建案，居民認為建殯議館地點緊臨鯉魚潭風景區，興建殯儀館後，將會嚴重衝擊觀光業。

埔里鎮公所指出，殯儀館的規劃興建案，是因應鎮民代表會提案，為改善市區街道，封路辦喪事，造成交通、市容亂象與公共危險，由於殯儀館預定地面積不足，才進行購地，擴大範圍，讓殯儀館未來能發揮功能，為讓民眾充份了解殯儀館的規劃案，公所會擇期向里民舉行說明會，盼能化解疑慮。

(中時)

關鍵字：殯儀館埔里觀光抗議鎮公所
點閱83
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。