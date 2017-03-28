要觀光不要殯儀館！埔里鎮代與里民公所前抗議
南投縣埔里鎮民代表何惠娟今〈28〉日與蜈蚣里民，在埔里鎮公所前舉白布條，抗議公所未召開地方說明會，就要在第7公墓興建殯儀館，並表達「要觀光不要殯儀館」的訴求，由於鎮長周義雄因公外出，最後由民政課長吳元明代表接受民眾的陳情抗議書後平和落幕。
埔里鎮蜈蚣里反對建殯儀館的數十位民眾，今天在鎮代何惠娟陪同下，前往鎮公所前抗議殯儀館興建案，居民認為建殯議館地點緊臨鯉魚潭風景區，興建殯儀館後，將會嚴重衝擊觀光業。
埔里鎮公所指出，殯儀館的規劃興建案，是因應鎮民代表會提案，為改善市區街道，封路辦喪事，造成交通、市容亂象與公共危險，由於殯儀館預定地面積不足，才進行購地，擴大範圍，讓殯儀館未來能發揮功能，為讓民眾充份了解殯儀館的規劃案，公所會擇期向里民舉行說明會，盼能化解疑慮。
(中時)
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