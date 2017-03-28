要觀光不要殯儀館！埔里鎮代與里民公所前抗議

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埔里鎮蜈蚣里民前往埔里鎮公所舉白布條抗議「要觀光不要殯儀館」。（楊樹煌攝）

抗議里民將陳情抗議書交由埔里鎮公所民政課長吳元明代表接受後離去。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮民代表何惠娟今〈28〉日與蜈蚣里民，在埔里鎮公所前舉白布條，抗議公所未召開地方說明會，就要在第7公墓興建殯儀館，並表達「要觀光不要殯儀館」的訴求，由於鎮長周義雄因公外出，最後由民政課長吳元明代表接受民眾的陳情抗議書後平和落幕。

埔里鎮蜈蚣里反對建殯儀館的數十位民眾，今天在鎮代何惠娟陪同下，前往鎮公所前抗議殯儀館興建案，居民認為建殯議館地點緊臨鯉魚潭風景區，興建殯儀館後，將會嚴重衝擊觀光業。

埔里鎮公所指出，殯儀館的規劃興建案，是因應鎮民代表會提案，為改善市區街道，封路辦喪事，造成交通、市容亂象與公共危險，由於殯儀館預定地面積不足，才進行購地，擴大範圍，讓殯儀館未來能發揮功能，為讓民眾充份了解殯儀館的規劃案，公所會擇期向里民舉行說明會，盼能化解疑慮。

(中時)