反亞泥礦權展限 環團總部重現採礦現場

不滿亞洲水泥礦權展限，環團今天前往亞泥總部辦記者會，不但痛批經濟部隱蔽事實、欺瞞社會，更在現場播放爆破音效、製造煙霧來重現採礦現場，要求政府撤回違法的礦權展限。

全台灣最大且位於太魯閣口的亞泥新城山礦場礦權將在今年11月22日屆滿，經濟部卻在礦業法修法前夕僅花3.5個月就快速核發亞泥20年礦權展限，引起環保團體不滿，今天到亞泥總部高舉「撤銷亞泥展延，還我太魯閣」及「徐旭東踹共」布條，並施放大量煙霧及劇烈爆破聲，重現亞泥持續爆破太魯閣族土地家園的實況。

地球公民基金會山林國土組專員潘正正表示，台灣號稱民主國家，但礦業制度、法律卻是像殖民國家，立法院經濟委員會今年已經宣示一定會排審礦業法，經濟部卻在召委宣告同一天，讓亞泥在未經環評、未經任何族人知情同意狀態下展限礦權20年。

「每天爆破、每天煙霧瀰漫日子還要持續20年」，潘正正不滿表示，當立法委員在20日的經濟委員會上質詢經濟部長李世光幾個有爭議的個案包含亞泥展限時，其實亞泥已經偷偷展限通過，經濟部審查過程中不僅無視其他機關意見，「還公然在立法院質詢中欺瞞社會、裝死」。

亞泥新城山礦場從1957年生效，居住於礦場正下方的居民鄭文泉今天也帶著50份連署書到現場表示，「我們相當堅決反對亞泥展延20年」。他說，他住在礦場這麼多年，直至今日只要炸山都會天搖地動，實在已經不能忍受。

鄭文泉表示，礦業局在核准過程中有讓族人知道嗎？礦業局完全不尊重當地居民，也把原基法、原保地視為廢物一樣。

台灣蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽指出，今年1月原民會表示，礦業權展限必須踐行原基法保障的知情同意權，但經濟部卻未依法諮詢族人同意、違法核准亞泥礦權展限，義務律師團會在近期內向行政院提起訴願，要求撤回違法展限處分。

除了快閃行動外，環團發起的「募集十萬人」連署行動，也已經有2萬4000多人響應，其中包含許多藝文界及音樂界人士，像是蔣勳、李烈、吳志寧、鄭宜農等人。環團呼籲，台灣社會應該一同向政府發聲，並一人一通電話打到行政院，要求撤回亞泥的礦權展限。1060328

(中央社)